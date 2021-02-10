В Полтавской области на трассе 9 февраля столкнулись 2 грузовика MAN и Renault. К сожалению, оба водителя в результате ДТП погибли.

Обстоятельства этой трагедии будут выяснять правоохранители.

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Смертельное ДТП на Полтавщине: что известно

Около 18:00 в полицию поступила информация, что под Кобеляками, на объездной автодороге Кобеляки – Решетиловка – Днепр, произошло ДТП с участием грузовых автомобилей MAN, под управлением 50-летнего жителя Львова, и Renault, под управлением 56-летнего жителя Днепра.

В результате столкновения оба водителя погибли. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.



Последствия ДТП / Фото Нацполиции



​Причины аварии пока неизвестны / Фото Нацполиции

По данному факту открыто уголовное производство по статье – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель нескольких человек. Продолжаются следственные действия.