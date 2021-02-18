На Полтавщине попрощались с погибшими на Донбассе Войтенко и Алексеенко: фото, видео
В Кременчуге 18 февраля состоялась церемония прощания с десантниками Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко. Они погибли на Донбассе 14 февраля.
Источник:"Кременчуцька газета"
Прощание с погибшими бойцами
Провести в последний путь украинских защитников пришли сотни горожан.
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Церемония прощания состоялась во Дворце культуры. На нее пришли родственники и друзья погибших, городские чиновники, представители силовых ведомств и горожане.
Любую задачу, которую поставил командир, выполнял на 100% (Алексеенко – 24 канал). У него много татуировок, поэтому позывной "Самурай". Хорошим парнем был. Таких в Кременчуге раз два и пересчитал. Я в нем был уверен, как в самом себе,
– рассказал боевой собрат погибшего Александр Кравченко.
В Кременчуге простились с погибшими бойцами / Фото Полтавская ОГА
Гробы с погибшими накрыли флагами, а рядом возложили цветы.
Когда тела военных выносили из Дворца, играл военный оркестр Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В то время все присутствующие встали на колени.
После панихиды в Свято-Николаевском соборе, военных похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища.
На Полтавщине попрощались с погибшими военными: видео
На Полтавщине провели в последний путь бойцов Алексеенко и Войтенко / Фото Полтавская ОГА
Что известно о погибших бойцах
►46 летний капитан Александр Войтенко служил командиром взвода огневой поддержки военной части А1493. Он окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище. Был призван на службу в Вооруженные силы по контракту 12 марта 2018 года.
►33-летний солдат Вячеслав Алексеенко служил стрелком, помощником гранатометчика воинской части А1493. Он учился в Кременчугском профессиональном лицее имени Макаренко. На службу Алексеенко призвали 21 октября 2019 года.
Детали гибели военных
- Трагедия случилась 14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское. Заметим, это произошло на подконтрольной правительству Украины территории.
- Военные подорвались на взрывном устройстве. С ними был еще один боец – солдат Дмитрий Мироненко.
- Трагедию будет расследовать ГБР.
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