В Кременчуге 18 февраля состоялась церемония прощания с десантниками Александром Войтенко и Вячеславом Алексеенко. Они погибли на Донбассе 14 февраля.

Прощание с погибшими бойцами

Провести в последний путь украинских защитников пришли сотни горожан.

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Церемония прощания состоялась во Дворце культуры. На нее пришли родственники и друзья погибших, городские чиновники, представители силовых ведомств и горожане.

Любую задачу, которую поставил командир, выполнял на 100% (Алексеенко – 24 канал). У него много татуировок, поэтому позывной "Самурай". Хорошим парнем был. Таких в Кременчуге раз два и пересчитал. Я в нем был уверен, как в самом себе,

– рассказал боевой собрат погибшего Александр Кравченко.



В Кременчуге простились с погибшими бойцами / Фото Полтавская ОГА

Гробы с погибшими накрыли флагами, а рядом возложили цветы.

Когда тела военных выносили из Дворца, играл военный оркестр Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба. В то время все присутствующие встали на колени.

После панихиды в Свято-Николаевском соборе, военных похоронят на Аллее Героев Свиштовского кладбища.

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На Полтавщине провели в последний путь бойцов Алексеенко и Войтенко / Фото Полтавская ОГА

Что известно о погибших бойцах

►46 летний капитан Александр Войтенко служил командиром взвода огневой поддержки военной части А1493. Он окончил Полтавское высшее зенитное ракетное командное училище. Был призван на службу в Вооруженные силы по контракту 12 марта 2018 года.

►33-летний солдат Вячеслав Алексеенко служил стрелком, помощником гранатометчика воинской части А1493. Он учился в Кременчугском профессиональном лицее имени Макаренко. На службу Алексеенко призвали 21 октября 2019 года.

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