В селе Степановка Семеновского района Полтавской области похоронили 19-летнего военнослужащего Андрея Мирча. Воин погиб 28 февраля. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с оружием.

Именно в Степановке юный военный вырос. Полтавщина с начала года уже потеряла четвертого защитника.

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Прощаться с Андреем пришли десятки людей

Попрощаться с Андреем в его родной дом пришли десятки людей. Во дворе собрались его родные, друзья, односельчане и, конечно, боевые побратимы. Люди принесли цветы и венки.



Парень только в прошлом году начал службу / Фото Суспильного

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что известно о гибели Андрея Мирча