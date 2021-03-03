Было только 19: на Полтавщине попрощались с погибшим воином Андреем Мирча
В селе Степановка Семеновского района Полтавской области похоронили 19-летнего военнослужащего Андрея Мирча. Воин погиб 28 февраля. Предварительная причина трагедии – неосторожное обращение с оружием.
Источник:Суспильне
Именно в Степановке юный военный вырос. Полтавщина с начала года уже потеряла четвертого защитника.
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Прощаться с Андреем пришли десятки людей
Попрощаться с Андреем в его родной дом пришли десятки людей. Во дворе собрались его родные, друзья, односельчане и, конечно, боевые побратимы. Люди принесли цветы и венки.
Парень только в прошлом году начал службу / Фото Суспильного
Что известно о гибели Андрея Мирча
- 19-летний Андрей служил в 72 отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев. Он был поваром.
- Контракт подписал только в 2020 году.
- Погиб парень 28 февраля, родные об этом узнали на следующий день.
- По словам представителя областного центра комплектования Романа Истомина, официальная причина гибели – неосторожное обращение с оружием.
- Андрей из многодетной семьи, у него остались родители и четверо младших братьев.
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