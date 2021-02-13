На Полтавщине утром 13 февраля состоялась церемония прощания с Александром Глушко. Боец погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера 12 февраля.

Около 10 часов утра в Свято-Успенском соборе Полтавы начали панихиду по погибшим.

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Прощание с погибшим военным

►От храма гроб с Глушко отвезли на площадь возле Полтавской ОГА. Там военного почтили минутой молчания.

►После того, как выступили командир батальона и чиновники, люди начали нести к гробу цветы.

►Тело погибшего отвезли в его родное село Руновщина. Там его и похоронят.



На Полтавщине прощаются с Александром Глушко / Фото "Суспильне"



Глушко похоронят в его родном селе / Фото "Суспильне"



Погибшего на Донбассе почтили минутой молчания / Фото "Суспильне"

Что известно об Александре Глушко