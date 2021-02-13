На Полтавщине простились с погибшим на Донбассе Александром Глушко: фото
На Полтавщине утром 13 февраля состоялась церемония прощания с Александром Глушко. Боец погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера 12 февраля.
Источник:"Суспільне"
Около 10 часов утра в Свято-Успенском соборе Полтавы начали панихиду по погибшим.
Читайте также Власть не хочет признавать срыв перемирия на Донбассе – Печий
Прощание с погибшим военным
►От храма гроб с Глушко отвезли на площадь возле Полтавской ОГА. Там военного почтили минутой молчания.
►После того, как выступили командир батальона и чиновники, люди начали нести к гробу цветы.
►Тело погибшего отвезли в его родное село Руновщина. Там его и похоронят.
На Полтавщине прощаются с Александром Глушко / Фото "Суспильне"
Глушко похоронят в его родном селе / Фото "Суспильне"
Погибшего на Донбассе почтили минутой молчания / Фото "Суспильне"
Что известно об Александре Глушко
- Военный получил смертельное ранение вблизи Зайцево. Сапер умер, когда его пытались эвакуировать в госпиталь.
- Глушко служил в инженерно-саперном взводе 81-й отдельной аэромобильной бригады.
- В зоне ООС он пробыл около 9 месяцев.
- У погибшего осталась жена и 2 несовершеннолетних детей.
Поделиться новостью