Не COVID-19, а бешеные животные: на Полтавщине объявили карантин в 3 районах
В 3 районах Полтавской области ввели карантин. Однако причиной таких ограничений не стала пандемия COVID-19, а именно бешенство у животных. Болезнь обнаружили у собаки и 2 кошек.
В каких районах объявили карантин
От нападений бешеных животных пострадали люди. Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.
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10-километровые карантинные зоны установили в таких районах:
- Полтавском;
- Новосанжарском;
- Зеньковском.
Именно в населенных пунктах, которые входят в эти районы, обнаружили больных животных. В частности, досадная ситуация произошла в селе Николаевка Зеньковского района. Там больной кот укусил свою владелицу, ее госпитализировали.
Как долго продлится карантин
Если новых случаев бешенства не зафиксируют, то карантинные ограничения будут действовать в течение месяца. В этот период всех домашних животных будут вакцинировать ветеринары. Процедура будет бесплатной.
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