В 3 районах Полтавской области ввели карантин. Однако причиной таких ограничений не стала пандемия COVID-19, а именно бешенство у животных. Болезнь обнаружили у собаки и 2 кошек.

В каких районах объявили карантин

От нападений бешеных животных пострадали люди. Об этом сообщили в областной Госпродпотребслужбе.

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10-километровые карантинные зоны установили в таких районах:

Полтавском;

Новосанжарском;

Зеньковском.

Именно в населенных пунктах, которые входят в эти районы, обнаружили больных животных. В частности, досадная ситуация произошла в селе Николаевка Зеньковского района. Там больной кот укусил свою владелицу, ее госпитализировали.

Справка. Бешенство – это острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом. Его могут диагностировать как у животных, так и у людей. Болезнь влияет на центральную нервную систему.

Как долго продлится карантин

Если новых случаев бешенства не зафиксируют, то карантинные ограничения будут действовать в течение месяца. В этот период всех домашних животных будут вакцинировать ветеринары. Процедура будет бесплатной.