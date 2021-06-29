Неприятный инцидент произошел в Кременчуге, в районе Колесного завода. На преступление пошел водитель автомобиля, который проезжал мимо. Пока владелец цемента отвернулся, его материалы уже загрузили.

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Мужчина набирал песок, а в это время украли цемент

Когда благотворитель вернулся с набранным песком, то цемента уже и след простыл. Возмущенный мужчина пожаловался на этот досадный случай местным активистам. Те сложа руки не сидели, они распространили информацию о краже.

Люди собрали деньги на новые стройматериалы

Люди решили собрать деньги и приобрести новые материалы. Таким образом, задуманный ремонт дороги успешно завершили.

В Хмельницком грузовик провалился под асфальт

Отметим, что недавно неприятный инцидент произошел в Хмельницком. Там во время движения грузовик просто провалился под асфальт. В это время по улице текла вода из канализации. Коммунальщики говорят, что под местом сдвига прорвало водопровод.