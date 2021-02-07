Мужчина обокрал церковь на Полтавщине: исчезли деньги и изделия из серебра
В Полтавской области 25-летний местный житель Новогалещинской территориальной общины похитил из церкви вещи и ценности. Представитель общины указал на исчезновение денег, продуктов питания и церковных изделий из серебра.
Источник:Нацполиция
Предыдущий причиненный религиозному учреждению ущерб оценивается в более чем 10 тысяч гривен. Правоохранители уже задержали мужчину.
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Детали инцидента
Поскольку мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, они оперативно нашли подозреваемого.
Как выяснилось, мужчина ранее нередко помогал служителям церкви во время уборки и строительства,
– отметил начальник полиции Кременчугского района Иван Жук.
По его словам, следователи изъяли у злоумышленника вещественные доказательства его противоправной деятельности. Сейчас решают вопрос о сообщении фигуранту подозрения и избрания ему меры пресечения.
Мужчина обокрал церковь на Полтавщине / Фото Нацполиции
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