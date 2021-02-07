В Полтавской области 25-летний местный житель Новогалещинской территориальной общины похитил из церкви вещи и ценности. Представитель общины указал на исчезновение денег, продуктов питания и церковных изделий из серебра.

Предыдущий причиненный религиозному учреждению ущерб оценивается в более чем 10 тысяч гривен. Правоохранители уже задержали мужчину.

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Детали инцидента

Поскольку мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей, они оперативно нашли подозреваемого.

Как выяснилось, мужчина ранее нередко помогал служителям церкви во время уборки и строительства,

– отметил начальник полиции Кременчугского района Иван Жук.

По его словам, следователи изъяли у злоумышленника вещественные доказательства его противоправной деятельности. Сейчас решают вопрос о сообщении фигуранту подозрения и избрания ему меры пресечения.



Мужчина обокрал церковь на Полтавщине / Фото Нацполиции

Отметим! Следователи начали досудебное расследование по третьей части 185-й статьи Уголовного Кодекса Украины – кража, соединенная с проникновением в помещение. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.