В Кременчуге полицейские задержали мужчину. Он угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.

Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.

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Детали инцидента

В правоохранительные органы 9 января поступило сообщение от прохожих, что на улице Грозненская, рядом со школой, происходит конфликт между мужчиной и женщиной.

Охранник учебного заведения Кременчуга сделала им замечание. После этого мужчина начал угрожать прохожим предметом, похожим на пистолет.

Что нашли у мужчины

На место происшествия прибыли патрульные полицейские. Они прекратили противоправные действия мужчины и вызвали следственно-оперативную группу. Правонарушителем оказался местный ранее судимый мужчина 1982 года рождения. При поверхностном осмотре у него обнаружили:

2 предмета, похожие на пистолеты;

нож.

Сейчас вещественные доказательства направили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

Отметим! Решение о задержании мужчины принимают в соответствии с 208-й статьей Уголовного процессуального кодекса Украины.

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