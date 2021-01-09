Мужчина под школой угрожал прохожим оружием: полиция его задержала
В Кременчуге полицейские задержали мужчину. Он угрожал прохожим предметом, похожим на пистолет.
Полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщили на сайте Нацполиции.
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Детали инцидента
В правоохранительные органы 9 января поступило сообщение от прохожих, что на улице Грозненская, рядом со школой, происходит конфликт между мужчиной и женщиной.
Охранник учебного заведения Кременчуга сделала им замечание. После этого мужчина начал угрожать прохожим предметом, похожим на пистолет.
Что нашли у мужчины
На место происшествия прибыли патрульные полицейские. Они прекратили противоправные действия мужчины и вызвали следственно-оперативную группу. Правонарушителем оказался местный ранее судимый мужчина 1982 года рождения. При поверхностном осмотре у него обнаружили:
- 2 предмета, похожие на пистолеты;
- нож.
Сейчас вещественные доказательства направили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.
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