Авария с участием автобуса "ПАЗ" произошла утром 30 декабря в селе Нехвороща, Новосанжарского района Полтавской области. Транспортное средство, которое перевозило школьников, врезалось в деревянную опору электропередач.

В результате ДТП пострадали 15-летняя девочка, а также 57-летний водитель автобуса. Об этом сообщили в полиции Полтавщины.

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Мужчину медики скорой отвезли в районную больницу, а вот школьницу – в Полтавскую областную детскую.

Что известно об аварии с участием школьного автобуса на Полтавщине

Как установили следователи, вероятной причиной ДТП может быть резкое ухудшение состояния здоровья водителя во время поездки. Мужчина потерял сознание, а автобус остался неуправляемым.



После столкновения автобус проехал еще несколько метров / Фото полиции Полтавской области

На момент столкновения в "ПАЗ" были 9 детей, трое взрослых и водитель.

В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которые привели к ДТП. Досудебное расследование продолжается.