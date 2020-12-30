На Полтавщине произошло ДТП со школьным автобусом, в нем находилось 9 детей и 4 взрослых. В то же время два человека пострадали.

Инцидент произошел в селе Нехвороща Новосанжарского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области. Читайте также На Львовщине произошло страшное ДТП: авто разбило вдребезги, 3 человек травмировались – фото По предварительной информации полиции, автобус столкнулся с деревянной опорой. Водитель школьного автобуса "ПАЗ", 1963 года рождения, во время движения потерял сознание,

– говорится в сообщении. Травмированного водителя госпитализировали в Новосанжарскую районную больницу. Пострадала также местная девочка 2005 года рождения – ее доставили в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.

Травмированного водителя госпитализировали / Фото пресс-службы Нацполиции Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.