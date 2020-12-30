На Полтавщине в ДТП попал школьный автобус: есть пострадавшие
На Полтавщине произошло ДТП со школьным автобусом, в нем находилось 9 детей и 4 взрослых. В то же время два человека пострадали.
Инцидент произошел в селе Нехвороща Новосанжарского района. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.
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По предварительной информации полиции, автобус столкнулся с деревянной опорой.
Водитель школьного автобуса "ПАЗ", 1963 года рождения, во время движения потерял сознание,
– говорится в сообщении.
Травмированного водителя госпитализировали в Новосанжарскую районную больницу. Пострадала также местная девочка 2005 года рождения – ее доставили в Полтавскую областную детскую клиническую больницу.
Травмированного водителя госпитализировали / Фото пресс-службы Нацполиции
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
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