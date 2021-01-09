В городе Лубны, что в Полтавской области, 9 января произошел мощный взрыв. Он был настолько мощный, что его почувствовали жители соседних населенных пунктов.

К взрыву в Лубнах могла привести авария на газопроводе. Эту информацию подтвердили в компании "Лубныгаз".

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В компании "Лубныгаз" предупредили о возможных аварийных отключениях газа.

В случае возникновения аварийных ситуаций или при появлении запаха газа, срочно звоните по номеру 104. "Лубныгаз" в оперативном режиме выводит все аварийные службы на дежурство,

– добавили в компании.

В полиции заявили, что на место происшествия сразу же отправились правоохранители и бригада ГСЧС. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате взрыва нет.

Актуально! Чрезвычайная ситуация коснулась газораспределительных станций "Новаки" и "Вишневое".

Без газа временно остались такие населенные пункты: Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельное, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полуниевка.

Причины взрыва

Скорее всего, взрыв произошел из-за аварии на газопроводе. Однако существует также версия, что взорвалась газовая заправка или газопровод.

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Заметим, что 5 января жители города Лубны перекрывали трассу Киев – Харьков. Протест был связан с тем, что раньше люди получили платежки за газ, где были вписаны лишние суммы, а тарифы оказались завышены вдвое.