В Полтавской области усиливают карантин из-за ситуации с COVID-19. Запретят, в частности, работу ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений.

Соответствующее решением 30 марта принял региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Новые ограничения будут работать в области с 3 апреля.

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Что будет под запретом:

прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку

работу ТРЦ и развлекательных заведений;

прием посетителей в учреждениях культуры;

проведение массовых мероприятий, кроме автоконцерта и тому подобное;

работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

деятельность непродовольственных рынков.

Кроме этого, ресторанам в отелях запретят работать с 23:00 до 6:00. В то же время им будет разрешено предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере.

Обучение на Полтавщине

Под запретом – и посещения учебных заведений. Исключение: студенты 6 курса и интерны-медики, воспитанники детсадов, 1 – 4 классов школ; спецшкол и учебно-реабилитационных центров.

Обратите внимание! Накануне глава Полтавской ОГА Олег Синегубов заявил, что ситуация стабильна, однако отдельные регионы вызывают беспокойство.

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Источник: СНБО