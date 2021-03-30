На Полтавщине усиливают карантин: новые ограничения
В Полтавской области усиливают карантин из-за ситуации с COVID-19. Запретят, в частности, работу ресторанов, торговых центров и развлекательных заведений.
Источник:Полтавская ОГА
Соответствующее решением 30 марта принял региональная комиссия ТЭБ и ЧС. Новые ограничения будут работать в области с 3 апреля.
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Что будет под запретом:
- прием посетителей в кафе, ресторанах и барах, кроме работы на вынос и доставку
- работу ТРЦ и развлекательных заведений;
- прием посетителей в учреждениях культуры;
- проведение массовых мероприятий, кроме автоконцерта и тому подобное;
- работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- деятельность непродовольственных рынков.
Кроме этого, ресторанам в отелях запретят работать с 23:00 до 6:00. В то же время им будет разрешено предоставлять услуги по питанию в гостиничном номере.
Обучение на Полтавщине
Под запретом – и посещения учебных заведений. Исключение: студенты 6 курса и интерны-медики, воспитанники детсадов, 1 – 4 классов школ; спецшкол и учебно-реабилитационных центров.
COVID-19 на Полтавщине: актуальные цифры
Источник: СНБО
- По состоянию на 30 марта в Полтавской области подтвердили 54 728 случаев коронавируса.
- От осложнений, вызванных болезнью, умерли 1143 человек.
- Выздороветь удалось 45 917 пациентам. Все еще болеют – 7668 человек.
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