На Полтавщине 16-летняя школьница наглоталась таблеток: девушка в реанимации
В Кременчуге, что в Полтавской области, 16-летняя девушка отравилась таблетками, которые принимала для обезболивания. Таблетки школьница выпила в значительно большей дозе, чем было нужно, из-за чего оказалась в больнице.
Источник:Кременчугская газета
Инцидент произошел 2 марта. Местным СМИ о нем сообщили в Кременчугском районном отделе полиции.
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Отравление таблетками на Полтавщине
- По предварительной информации, школьница из Кременчуга выпила для обезболивания популярные таблетки. Девушка превысила дозировку, приняв 8 таблеток.
- В результате 16-летняя школьница оказалась в детской больнице, где у нее диагностировали медикаментозное отравление.
- Девушка находится в реанимационном отделении. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.
Что известно о предыдущих случаях отравления лекарствами
- Ранее 7-классницы наглотались таблеток в Боярке Киевской области. К сожалению, одну школьницу спасти не удалось. Аналогичный случай произошел в Умани – девушки остались живы.
- Впоследствии в Сумах 2 студентки отравились таблетками. Предварительно установлено, что первокурсницы напились таблеток от простуды, после чего сами вызвали карету скорой помощи.
- В больнице "Охматдет" рассказали, что за первые два месяца в 2021 году в столице произошли 25 детских самоубийств. Это очень высокий показатель, который превышает цифру прошлого года за такой период.
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