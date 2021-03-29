Красная зона карантина может пополниться еще одной областью
Вскоре Полтавщина может перейти в красную зону карантина. Усиление ограничительных мер анонсировал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.
Источник:"Новости Полтавщины"
По словам Синегубова, в целом в Полтавской области стабильная ситуация с коронавирусом, однако отдельные регионы вызывают беспокойство.
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По состоянию на 29 марта, по данным Минздрава, Полтавская область находится в "оранжевой" зоне.
Однако, в отдельных населенных пунктах, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что отрицательная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет,
– сообщил глава облгосадминистрации.
Отметим, по состоянию на 29 марта в красной зоне карантина находятся 10 регионов и столица Украины город Киев. Среди них:
- Киев;
- Житомирщина;
- Закарпатье;
- Прикарпатье;
- Киевщина;
- Львовщина;
- Николаевщина;
- Одесщина;
- Сумщина;
- Буковина;
- Черниговщина.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Степанов отметил, что Минздрав в течение двух – трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.
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