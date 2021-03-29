Вскоре Полтавщина может перейти в красную зону карантина. Усиление ограничительных мер анонсировал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

По словам Синегубова, в целом в Полтавской области стабильная ситуация с коронавирусом, однако отдельные регионы вызывают беспокойство.

Важно "Красная" Украина: ситуация с COVID-19 в крупнейших городах ухудшается

По состоянию на 29 марта, по данным Минздрава, Полтавская область находится в "оранжевой" зоне.

Однако, в отдельных населенных пунктах, в частности, в Полтаве, возникает беспокойство. Скорее всего, с сегодняшнего дня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры. Потому что отрицательная динамика, которую мы наблюдаем сейчас, нас не удовлетворяет,

– сообщил глава облгосадминистрации.

Актуально! С начала пандемии COVID-19 на Полтавщине болезнь подхватили 54 238 человек. Из них 1 128 больных умерли, еще 45 690 – выздоровели. За минувшие сутки там зафиксировали 154 новых больных. Это относительно небольшой суточный прирост больных, но власти решили "играть на опережение".

Отметим, по состоянию на 29 марта в красной зоне карантина находятся 10 регионов и столица Украины город Киев. Среди них:

Киев;

Житомирщина;

Закарпатье;

Прикарпатье;

Киевщина;

Львовщина;

Николаевщина;

Одесщина;

Сумщина;

Буковина;

Черниговщина.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом еще несколько недель будет ухудшаться. Степанов отметил, что Минздрав в течение двух – трех недель прогнозирует рост новых случаев до 25 тысяч в сутки.