В Полтаве суд вынес довольно странный приговор жителю Судана, который угнал автомобиль, в котором были двое детей – одному из них был всего 1 год. Правосудие решило, что за такое преступление достаточно будет выписать штраф.

На такое мягкое решение наверняка повлияло искреннее раскаяние подсудимого и полное возмещение им причиненного ущерба – горе-угонщик влетел на машине в отбойник. Дети не пострадали. О неординарном преступлении рассказывает ТСН.

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Угнал машину с детьми в салоне

Это произошло 24 августа 2021 года на проспекте Соборном, в Полтаве. 20-летний житель Судана Ибрагим Абделрахман угнал припаркованный автомобиль Opel Zafira. На тот момент в нем находились двое детей – 1 и 8 лет. Их родители оставили в салоне, а сами отошли в магазин.

Иностранец завел авто и уехал, а на улице Маршала Бирюзова влетел в отбойник.



Ибрагим Абделрахман / Фото ТСН

Похититель не был пьян или под воздействием наркотиков.

В суде Абделрахман раскаялся в содеянном и просил строго его не наказывать, так как преступление совершил впервые. 18 января 2021 года ему присудили уплатить штраф – больше 20 тысяч гривен.