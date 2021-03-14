Поезд из красной зоны: в Полтаве тестами обнаружили больных пассажиров
В Полтаве пассажирам поезда из Закарпатья сделали экспресс-тесты на короравирус. Оказалось, что некоторые из них были инфицированы.
Источник:фейсбук Володимира Мохначова
Решили проверить быстрыми тестами пассажиров на станции "Полтава-Киевская". Исследовали анализы людям с поезда "Рахов-Харьков".
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Инфицированные в поезде из красной зоны
- Всего исследовали экспресс-тестами 45 пассажиров.
- Они направлялись из Закарпатья спецрейсом "Рахов – Харьков".
- Осложняло ситуацию то, что в то же время на вокзал прибывал другой поезд из столицы.
- Сотрудники центра медицинской помощи, железнодорожной станции и ГСЧС оперативно устроили медицинский осмотр пассажиров.
- Люди с поезда, по словам начальника отдела медицины катастроф Владимира Мохначова, отметили: ни во Львове, ни в Киеве не видели такой слаженной организации.
- В конце концов тесты показали положительные результаты. Однако их точного количества не сообщили.
- После того, как пассажиры покинули перрон, его продезинфицировали люди в спецкостюмах.
Перроны дезинфицируют после поезда из красной зоны: смотрите видео
Красная зона и курсирование поездов
- Укрзализныця отменила рейсы поездов в 4 регионах Украины, которые вошли в красную зону: Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях.
- Ограничения по перевозке по железной дороге будут действовать минимум до 19 марта.
- Однако, для того, чтобы пассажиры могли добраться до дома, Укрзализныця организовала 5 спецрейсов из Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.
- Полный перечень поездов, которые отменили из-за карантинных ограничений, смотрите по ссылке.
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