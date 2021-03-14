В Полтаве пассажирам поезда из Закарпатья сделали экспресс-тесты на короравирус. Оказалось, что некоторые из них были инфицированы.

Решили проверить быстрыми тестами пассажиров на станции "Полтава-Киевская". Исследовали анализы людям с поезда "Рахов-Харьков". К теме Укрзализныця в "красных" регионах: поезда не будут курсировать до 19 марта Инфицированные в поезде из красной зоны Всего исследовали экспресс-тестами 45 пассажиров.

Они направлялись из Закарпатья спецрейсом "Рахов – Харьков".

Осложняло ситуацию то, что в то же время на вокзал прибывал другой поезд из столицы.

Сотрудники центра медицинской помощи, железнодорожной станции и ГСЧС оперативно устроили медицинский осмотр пассажиров.

Люди с поезда, по словам начальника отдела медицины катастроф Владимира Мохначова, отметили: ни во Львове, ни в Киеве не видели такой слаженной организации.

В конце концов тесты показали положительные результаты. Однако их точного количества не сообщили.

После того, как пассажиры покинули перрон, его продезинфицировали люди в спецкостюмах. Перроны дезинфицируют после поезда из красной зоны: смотрите видео Красная зона и курсирование поездов Укрзализныця отменила рейсы поездов в 4 регионах Украины, которые вошли в красную зону: Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Житомирской областях.

Ограничения по перевозке по железной дороге будут действовать минимум до 19 марта.

Однако, для того, чтобы пассажиры могли добраться до дома, Укрзализныця организовала 5 спецрейсов из Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областей.

Полный перечень поездов, которые отменили из-за карантинных ограничений, смотрите по ссылке.