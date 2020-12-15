Адвокаты пострадавшей стороны считают, что вину Натальи Саенко доказали во время судебного разбирательства. Внедорожник женщины 6 ноября 2018 года на пешеходном переходе сбил 15-летнего велосипедиста Артема Левченко.

Поскольку в первой инстанции судьи решили отпустить женщину и никак ее не наказывать, а всю вину о совершении ДТП положили на погибшего подростка, родственники Левченко с этим не согласились. Об этом сообщает "Суспільне".

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Адвокат семьи потерпевших Дмитрий Семеха подал жалобу на оправдательный приговор ресторатору.

Показания свидетелей и результаты экспертиз

По словам юриста, нарушение правил дорожного движения Натальей Саенко подтвердили свидетели и выводы предназначенных по делу экспертиз. Очевидцы инцидента вообще утверждали, что во время столкновения элитного Mercedes с велосипедом школьника женщина разговаривала по телефону.

Впрочем, суд на эту информацию внимания не обратил. Как и на то, что видеорегистратор с внедорожника был снят мужем водительницы и предоставлен на следующий день после инцидента без записей.

Прокуроры тоже обжалуют

Воспользоваться своим правом на повторное решение суда в апелляции планируют и обвинители, которые также не согласны с приговором суда. Они требовали осудить водителя к 8 годам заключения. Но Саенко получила полное оправдание, возвращение водительского удостоверения и снятие ареста с авто.