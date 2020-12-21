В Полтаве пожарные устроили необычную церемонию для своего коллеги, который вышел на пенсию. Прапорщика Владимира Петлицу облили из брандспойта холодной водой.

Такие проводы на пенсию оказывается для пожарных являются традицией. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила начальник сектора связей со СМИ и работе с общественностью Главного управления ГСЧС в Полтавской области Светлана Рыбалко.

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А вы думали пожарные, которые идут на пенсию, только летом придерживаются традиции "обмывания"? Собратья Государственной пожарно-спасательной части №4 Полтавы провели на пенсию водителя Владимира Петлицу,

– отметила Рыбалко.

Видео вызвало восторг у украинцев. Под постом они оставили много положительных комментариев. Среди самых ярких:

"Молодцы! Традиции – это святое! Только суровых мужиков так провожают на пенсию!";

"Классная традиция. Я впервые увидел в этом году – одноклассника поливали";

"Аааа, ему же холодно! Спасибо за службу!".

В Полтаве пожарные облили коллегу холодной водой из брандспойта: смотрите видео