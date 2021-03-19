Из-за введения частичного карантина в Полтаве митингуют предприниматели. Акция протеста называется "Save ФЛП". Они требуют, чтобы власть региона вводила честный карантин для всех бизнесменов.

Под Полтавской ОГА утром 19 марта собрались на мирную акцию предприниматели со всей области. Есть представители малого и среднего бизнеса из Диканьки, Карловка, Опишни, Глобино, Котельвы.

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Что требуют митингующие в Полтаве

Главное условие этого протеста "Save ФЛП" – ввести карантин одинаковый для всех предпринимателей. То есть чтобы ограничения не зависели от размера бизнеса. Одна из участниц протеста заявила, что "для всех должны быть одинаковые правила".



Акция протеста в Полтавской области / "Новости Полтавщины"

Локдаун или карантин должен касаться всех, а не выборочно. Нужно находить компромиссный вариант. Карантин должен быть справедливый – или работают все предприниматели, или жесткий карантин для всех,

– рассказал организатор акции и предприниматель Анатолий Волынец.

Мужчина добавил, что локдаун многих "ударил", потому что по городу очень много объявлений об аренде.



Акция протеста ФЛП в Полтаве / "Новости Полтавщины"

Участники митинга отмечают, что локдаун должен быть не для "галочки", а только из-за истинной угрозы. Иначе "микропредпринимательство можно заносить в Красную книгу".

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Какие карантинные ограничения в Полтаве

18 марта Полтавский областной совет ввел ограничения в регионе. Отменили концерты, закрыли театры, музеи и библиотеки.

Дальнейшие ограничения пока не вводят – они планируют наблюдать за ситуацией с распространением вируса еще неделю.

Если количество больных продолжит стремительно расти, то карантин усилят. Тогда закроют заведения питания, рынки, спортклубы, парикмахерские, непродовольственные магазины и др.

Если Полтава окажется в красной зоне, то эти меры будут принудительными. Тогда даже транспорт будет перевозить пассажиров только со спецразрешениями.

Предприниматели в свою очередь пообещали власти соблюдать все карантинные требования: быть в защитных масках, использовать санитайзеры, соблюдать дистанцию.

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 18 марта, в Полтавской области зарегистрировали 543 новых случая инфицирования. Это на 150 положительных ПЦР-тестов больше, чем за сутки раньше.