В Полтаве под ОГА протестуют ФЛП из-за локдауна: что они требуют – фото
Из-за введения частичного карантина в Полтаве митингуют предприниматели. Акция протеста называется "Save ФЛП". Они требуют, чтобы власть региона вводила честный карантин для всех бизнесменов.
Источник:"Новости Полтавщины"
Под Полтавской ОГА утром 19 марта собрались на мирную акцию предприниматели со всей области. Есть представители малого и среднего бизнеса из Диканьки, Карловка, Опишни, Глобино, Котельвы.
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Что требуют митингующие в Полтаве
Главное условие этого протеста "Save ФЛП" – ввести карантин одинаковый для всех предпринимателей. То есть чтобы ограничения не зависели от размера бизнеса. Одна из участниц протеста заявила, что "для всех должны быть одинаковые правила".
Акция протеста в Полтавской области / "Новости Полтавщины"
Локдаун или карантин должен касаться всех, а не выборочно. Нужно находить компромиссный вариант. Карантин должен быть справедливый – или работают все предприниматели, или жесткий карантин для всех,
– рассказал организатор акции и предприниматель Анатолий Волынец.
Мужчина добавил, что локдаун многих "ударил", потому что по городу очень много объявлений об аренде.
Акция протеста ФЛП в Полтаве / "Новости Полтавщины"
Участники митинга отмечают, что локдаун должен быть не для "галочки", а только из-за истинной угрозы. Иначе "микропредпринимательство можно заносить в Красную книгу".
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Какие карантинные ограничения в Полтаве
- 18 марта Полтавский областной совет ввел ограничения в регионе. Отменили концерты, закрыли театры, музеи и библиотеки.
- Дальнейшие ограничения пока не вводят – они планируют наблюдать за ситуацией с распространением вируса еще неделю.
- Если количество больных продолжит стремительно расти, то карантин усилят. Тогда закроют заведения питания, рынки, спортклубы, парикмахерские, непродовольственные магазины и др.
- Если Полтава окажется в красной зоне, то эти меры будут принудительными. Тогда даже транспорт будет перевозить пассажиров только со спецразрешениями.
- Предприниматели в свою очередь пообещали власти соблюдать все карантинные требования: быть в защитных масках, использовать санитайзеры, соблюдать дистанцию.
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