Прокуроры и следователи сообщили о подозрении в совершении хулиганства жителю Полтавы 2002 года рождения. Ему инкриминируют совершение стрельбы в центре города.

Инцидент, за который вскоре планируют судить полтавчанина, произошел 12 февраля возле парка "Корпусной сад".

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Предполагаемого нарушения правопорядка задержали через несколько часов после совершения преступления. Сейчас досудебное расследование инцидента почти закончилось.

Что известно о стрельбе в центре Полтавы

По данным следователей, около 12:00 12 февраля юноша решил пострелять из травматического пистолета. Он якобы открыл окно своей Toyota, и на видео произвел несколько выстрелов.

В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители задержали подозреваемого довольно быстро. Оружие у него изъяли. Является ли оно зарегистрированным, неизвестно.



Оружие, из которого стрелял юноша, изъяли / Фото полиции Полтавской области

Если суд признает вину мужчины, ему грозит от 3 до 7 лет заключения. Также в полиции не сообщили о том, применяли ли в отношении подозреваемого меру пресечения.

Смотрите видео задержания юноши, который совершил стрельбу в Полтаве: