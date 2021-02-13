12 февраля во Полтаве у Корпусного парка заметили свадебный кортеж, участники которого отличились опасным поведением. Из окон одного из автомобилей устроили стрельбу.

Далее же видео со стрельбой появилось в инстаграме. В полиции узнали об инциденте – и рассказали подробности. Напомним Конфликт возле бара в Одесской области перерос в стрельбу: пострадал мужчина Свадьба со стрельбой в Полтаве: что известно Что говорит полиция В 12 часов 12 февраля в полицию Полтавы поступило сообщение о стрельбе из автомобиля, который ездил вокруг Корпусного парка (это центр города).

Правоохранители сразу начали поиски нарушителя, и через 2 часа нашли автомобиль и 18-летнего местного жителя. Именно у него изъяли оружие, из которого скорее всего и стреляли.

Пистолет изъяли у 18-летнего юноши / Фото НПУ Расследовать инцидент будут как хулиганство, совершенное с применением оружия. За такое нарушение закона карают лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Стрельба в Полтаве: смотрите видео полиции Что выяснили местные СМИ Как пишет "Полтавщина" , стрельбу устроили гости свадьбы. А, собственно, стрелком был водитель авто из свадебного кортежа.

Причем свадьба это была сестры Александра Винниченко – одного из 5 обвиняемых по делу о стрельбе на пляже "Дублянщина" в 2017 году. Тогда погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых и 7-летний мальчик. Свадебная стрельба в центре Полтавы: видео выложили в сеть Обратите внимание В центре Полтавы 12 января произошла перестрелка с ранеными