В Полтаве 18-летний юноша устроил стрельбу на свадьбе: подробности и видео
12 февраля во Полтаве у Корпусного парка заметили свадебный кортеж, участники которого отличились опасным поведением. Из окон одного из автомобилей устроили стрельбу.
Источник:полиция Полтавской области
Далее же видео со стрельбой появилось в инстаграме. В полиции узнали об инциденте – и рассказали подробности.
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Свадьба со стрельбой в Полтаве: что известно
Что говорит полиция
- В 12 часов 12 февраля в полицию Полтавы поступило сообщение о стрельбе из автомобиля, который ездил вокруг Корпусного парка (это центр города).
- Правоохранители сразу начали поиски нарушителя, и через 2 часа нашли автомобиль и 18-летнего местного жителя. Именно у него изъяли оружие, из которого скорее всего и стреляли.
Пистолет изъяли у 18-летнего юноши / Фото НПУ
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Что выяснили местные СМИ
- Как пишет "Полтавщина", стрельбу устроили гости свадьбы. А, собственно, стрелком был водитель авто из свадебного кортежа.
- Причем свадьба это была сестры Александра Винниченко – одного из 5 обвиняемых по делу о стрельбе на пляже "Дублянщина" в 2017 году. Тогда погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, среди которых и 7-летний мальчик.
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