Прикордонники не пропустили автобус з України і не дозволили в'їжджати на територію ЄС. Річ у тім, що один із пасажирів заявив, що має позитивний результат тесту на COVID-19.

Стався інцидент на Волині, у пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин". Як повідомляє місцеве видання, відбулося це 3 березня. Зверніть увагу Самоізоляція обов'язкова не для всіх: нові правила перетину кордону з Молдовою Чому завернули автобус На реєстрацію з’явився громадянин України, який повідомив, що має позитивний результат тесту на COVID-19. Чоловік сказав, що почувається добре і не має тривожних симптомів.

Після цього автобус негайно ізольовали у місці, де пасажири не могли контактувати з іншими мандрівниками, які перетинають кордон.

Усім пасажирам, які подорожували цим автобусом, відмовили о у в'їзді до Польщі.

Прикордонники пояснили, що їхніх в'їзд може нести шкоду здоров'ю громадян Польщі.

Автобус з 26 пасажирами: 25 громадян України та 1 громадянин Молдови повернувся на територію України. Польща посилила карантин Ще наприкінці лютого уряд Польщі ввів додаткові вимогу для в'їзду.

На польському кордоні, який є також зовнішнім кордоном ЄС, досі діють обмеження, пов'язані з COVID-19.

Це і обмеження на в'їзд іноземців до Польщі, і обов’язок пройти карантин після перетину кордону.

Карантин мандрівники можуть і не відбувати: для цього необхідно надати негативний результат тесту на COVID-19, що зроблений за 48 годин до поїздки. Хто може потрапити до Польщі Станом на березень 2021 року до Польщі в'їзд обмежений. Потрапити можуть лише деякі категорії громадян: є подружжям або дітьми громадян Польщі;

мають Карту Поляка;

мають право на постійне або тимчасове проживання;

мають право на виконання робіт на території Республіки Польща на тій самій основі, що й громадяни Польщі,

мають дозвіл на працевлаштування, або підтвердження наміру виконання сезонних робіт,

здобувають освіту у Польщі

люди, які їдуть транзитом.