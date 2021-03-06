У Польщі допитали другого водія автобуса Познань – Херсон
Польська прокуратура допитала другого водія українсього автобуса, який потрапив у ДТП біля міста Кашице. У мить, коли автобус злетів у кювет, цей водій не перебував за кермом.
Источник:WNP
Заступниця районного прокурора Перемишля Беата Старзецка розповіла, що другого водія допитували як свідка.
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Наразі правоохоронці перевіряють інформацію, яку озвучив чоловік. Усі деталі допиту прокуратура поки тримає у таємниці.
Водій, який був за кермом під час трагедії, наразі перебуває у лікарні.
ДТП з українцями у Польщі: деталі
- 6 березня Україну сколихнула трагічна звістка: автобус Познань – Херсон розбився у Польщі.
- За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Автобус злетів у кювет.
- У салоні перебували 57 пасажирів. На жаль, 5 з них (2 жінки та 3 чоловіків) загинули. Тіла доставляють в Україну після ідентифікації.
- Рятувальна операція була дуже складна. Щоб визволити людей, довелося розрізати автобус.
- Постраждалих госпіталізували до найближчих медзакладів. Згодом частину з них виписали.
- Наразі група із 24 людей вже їде в Україну.
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