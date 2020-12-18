В Польше за жестокое обращение с рыбой осудили 3 работников супермаркета. Бывшему руководителю рыбного отдела дали 1 год условного лишения свободы, 2 продавцам – 10 месяцев, тоже условно. Зоозащитники заявили, что это "очень сильный сигнал и удар по варварских практиках".

Суд вынес решение после 10 лет со дня подачи иска. В деле речь шла о том, что рыбу держали без воды и паковали в сухие пластиковые пакеты. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Читайте также Пикник с хищником: леопард украл бутылку вина и закуски в пары, приехавшей на сафари – фото

Что известно об иске

Сначала иск защитников животных потерпел поражение.

Однако по результатам повторного рассмотрения вину трех сотрудников супермаркета таки признали.

Человек, который в то время был руководителем рыбного отдела, получил 1 год условного лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

Других двух работников приговорили к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 2 года. Также условно.

Реакция зоозащитников

Каролина Кушлевич, которая защищает животных в суде, заявила, что такое решение суда является признаком того, что система начинает бороться с безнаказанностью за издевательство над животными.

Мы согласны убить живое существо, чтобы оно потом попало на нашу тарелку. Я не хочу этого делать. Так же как я не хочу, чтобы политики и епископат решали мою женскую жизнь,

– сказала она.

Зоозащитница добавила, что к рыбам до сих пор относятся, как к "второсортным" созданиям, хотя они являются живыми и нуждаются в защите.

Символическое решение

Как отметили в Radio Zachod, такое решение суда является символическим, ведь популярным блюдом в праздничном меню является собственно карп.

Традиционно эту рыбу готовят во время рождественских праздников не только в Польше, но и в других странах Восточной Европы. Обычно карпа покупают за некоторое время до праздника еще живым, а потом держат в наполненной водой емкости или ванной. А непосредственно перед началом торжеств из рыбы готовят разнообразные блюда.