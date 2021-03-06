Резали автобус: в Польше раскрыли детали спасения пострадавших в ДТП украинцев
Спасательная операция пассажиров автобуса Познань – Херсон, который попал в ДТП 6 марта, была очень сложной. Самостоятельно выйти из автобуса смогли только 4 человека.
Источник:Укринформ
Воевода Подкарпатского воеводства Ева Ленярт провела в городе Жешув совместную с полицией пресс-конференцию. Там раскрыли детали спасения пострадавших украинцев.
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Как спасали пострадавших
- Чтобы освободить пострадавших, пришлось разрезать автобус.
- К операции привлекли более 100 спасателей, тяжелую технику и дроны.
Что еще рассказали во время пресс-конференции
- Все пострадавшие получают надлежащую медицинскую помощь. К сожалению, 14 человек находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Сложная эпидемиологическая ситуация в Польше не помешала спасать пострадавших украинцев.
- Людей, которых госпитализировали или уже выписали, пока что разместили в школьном общежитии в Ярославе.
ДТП с украинцами в Польше: детали
- 6 марта автобус Познань – Херсон попал в ДТП вблизи польского города Кашице.
- Жертвами аварии стали 5 украинцев. Сейчас их тела пытаются идентифицировать.
- Пострадали – по меньшей мере 35 человек.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что "делаем все возможное для оказания помощи".
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