Вблизи польского города Кошице 6 и 22 марта произошли 2 аварии с участием украинских автобусов. Однако инфраструктура, освещение, состояние дорожного покрытия на этом участке на моменты ДТП были в надлежащем состоянии.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA) Шимон Пеховьяк. И отметил, что определить причины 2 смертельных аварий – достаточно сложно.

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Чиновник сообщил, сотрудники GDDKiA вместе с полицией проверили правильность установки отбойников и состояние покрытия после первого ДТП, 6 марта.

По нашему анализу, вся инфраструктура в этом месте построена правильно, согласно проекту и всем нормативным документам,

– прокомментировал Шимон Пеховьяк.

Польский чиновник отметил, незадолго до 22 марта, когда произошла еще одна авария, с помощью спецтехники этот участок дороги посыпали солью из-за низкой температуры. Также он подчеркнул, что в этом месте в ночное время – нормальное освещение.

К тому же после первого ДТП в Кошице с украинским рейсовым автобусом, GDDKiA поручила проверить безопасность всех мест, где сходятся отбойники на дорогах и съездах.

"Посмотрим, что даст этот аудит. Затем мы будем делать выводы в масштабах страны", – подытожил он.

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