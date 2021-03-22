В Польше прокомментировали 2 аварии с украинскими автобусами на том же участке дороги
Вблизи польского города Кошице 6 и 22 марта произошли 2 аварии с участием украинских автобусов. Однако инфраструктура, освещение, состояние дорожного покрытия на этом участке на моменты ДТП были в надлежащем состоянии.
Источник:"Укринформ"
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной дирекции национальных дорог и автомагистралей Польши (GDDKiA) Шимон Пеховьяк. И отметил, что определить причины 2 смертельных аварий – достаточно сложно.
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Чиновник сообщил, сотрудники GDDKiA вместе с полицией проверили правильность установки отбойников и состояние покрытия после первого ДТП, 6 марта.
По нашему анализу, вся инфраструктура в этом месте построена правильно, согласно проекту и всем нормативным документам,
– прокомментировал Шимон Пеховьяк.
Польский чиновник отметил, незадолго до 22 марта, когда произошла еще одна авария, с помощью спецтехники этот участок дороги посыпали солью из-за низкой температуры. Также он подчеркнул, что в этом месте в ночное время – нормальное освещение.
К тому же после первого ДТП в Кошице с украинским рейсовым автобусом, GDDKiA поручила проверить безопасность всех мест, где сходятся отбойники на дорогах и съездах.
"Посмотрим, что даст этот аудит. Затем мы будем делать выводы в масштабах страны", – подытожил он.
Что известно о смертельных ДТП с украинцами в Польше
- 22 марта 2021 года автобус с украинскими пассажирами попал в ДТП в Польше. В транспорте находились 10 человек – 8 пассажиров и 2 водителя.
- В результате аварии погиб водитель, который не был за рулем на момент ДТП. Еще 5 украинцев находятся в больнице. Одна из пострадавших находится в очень тяжелом состоянии.
- Известно, что водители автобуса оказались отцом и сыном.
- Смертельная авария произошла недалеко от места, где 6 марта разбился украинский автобус Познань – Херсон. Вследствие аварии погибли 5 человек.
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