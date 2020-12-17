В Польше правительство введет Национальный карантин, который продлится 3 недели. Все для того, чтобы сдержать распространение заболеваемости COVID-19 в стране.

В Польше ограничения будут действовать с 28 декабря до 17 января. Об этом рассказал министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает TVN24.

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По его словам, перед новогодними праздниками в стране закроют:

отели;

горнолыжные трассы;

торговые центры.

Также во время локдауна в Польше ограничат передвижение. Это будет происходить с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. Людей, которые приедут в страну на организованном транспорте, будут обязывать пройти карантин в течение 10 дней.

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В то же время в стране будут работать продуктовые магазины и аптеки.

Справка. С начала пандемии в Польше обнаружили более 1,16 миллиона больных COVID-19. По состоянию на 17 декабря 2020 года выздоровели более 903 тысяч граждан. К сожалению, умерли от коронавируса 24 345 человек.