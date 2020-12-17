Правительство Польши на 3 недели введет карантин: что запретят
В Польше правительство введет Национальный карантин, который продлится 3 недели. Все для того, чтобы сдержать распространение заболеваемости COVID-19 в стране.
В Польше ограничения будут действовать с 28 декабря до 17 января. Об этом рассказал министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает TVN24.
Читайте также В Польше еще в 2020 году могут начать вакцинацию от коронавируса
По его словам, перед новогодними праздниками в стране закроют:
- отели;
- горнолыжные трассы;
- торговые центры.
Также во время локдауна в Польше ограничат передвижение. Это будет происходить с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января. Людей, которые приедут в страну на организованном транспорте, будут обязывать пройти карантин в течение 10 дней.
К теме В Польше от коронавируса будут вакцинировать иностранцев с разрешениями на проживание
В то же время в стране будут работать продуктовые магазины и аптеки.
Поделиться новостью