В Польше на территории границы с Украиной обнаружили разбитый дельтаплан и украинского пилота-контрабандиста. В частности, у 44-летнего мужчины нашли пакеты контрабандных сигарет.

Инцидент произошел в лесополосе вблизи города Волочин. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

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Как случился инцидент

По данным пограничников, они заметили и проследили за полетом неизвестного объекта. Он передвигался на достаточно большой высоте.

Из-за падения дельтаплана, украинец травмировался. В пограничной службе сообщили, что его сразу госпитализировали и оказали медицинскую помощь.



Разбитый дельтаплан / Фото пограничной службы Польши

Последствия инцидента / Фото пограничной службы Польши

Как отметили пограничники, с помощью дельтаплана контрабандист перевозил 8 тысяч пачек сигарет. Их стоимость составляет более 112 тысяч злотых, а это более 850 тысяч гривен.

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В пограничной службе сообщили, что украинец хотел сбросить коробки с контрабандными сигаретами на польском берегу реки Буг. Затем он планировал вернуться в Украину.

Обратите внимание! В Польше ввели жесткий локдаун через ситуацию с COVID-19. Новые ограничительные меры в стране начали действовать 28 декабря 2020 года. Они продлятся до 17 января 2021 года. Что об этом важно знать украинцам – читайте здесь.