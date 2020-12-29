В Польше обнаружили разбитый дельтаплан украинца-контрабандиста: детали инцидента
В Польше на территории границы с Украиной обнаружили разбитый дельтаплан и украинского пилота-контрабандиста. В частности, у 44-летнего мужчины нашли пакеты контрабандных сигарет.
Инцидент произошел в лесополосе вблизи города Волочин. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.
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Как случился инцидент
По данным пограничников, они заметили и проследили за полетом неизвестного объекта. Он передвигался на достаточно большой высоте.
Из-за падения дельтаплана, украинец травмировался. В пограничной службе сообщили, что его сразу госпитализировали и оказали медицинскую помощь.
Разбитый дельтаплан / Фото пограничной службы Польши
Последствия инцидента / Фото пограничной службы Польши
Как отметили пограничники, с помощью дельтаплана контрабандист перевозил 8 тысяч пачек сигарет. Их стоимость составляет более 112 тысяч злотых, а это более 850 тысяч гривен.
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В пограничной службе сообщили, что украинец хотел сбросить коробки с контрабандными сигаретами на польском берегу реки Буг. Затем он планировал вернуться в Украину.
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