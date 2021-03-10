Без страховки не спасали: в Польше начали лечить 2 пострадавших в ДТП украинцев
Пострадавшим в ДТП вблизи Кашице украинцам, которые не имели медицинской страховки, начали оказывать помощь. Медиков удалось убедить лечить пациентов только после вмешательства генерального консула.
Источник:24 канал
Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что пострадавшие нуждаются, в частности, в хирургическом вмешательстве.
Заметьте 22 украинца все еще находятся в больницах Польши после ДТП
Павлюк заметил, что мужчине и женщине отказывали в лечении, потому что у них при себе не было страховки.
Но после вчерашней моей беседы с представителями больницы помощь оказали. Я им сказал, что если этого не будет, их больница станет известной на всю Европу,
– отметил Павлюк.
Смертельное ДТП в Польше: детали
- 6 марта в Польше попал в ДТП автобус Познань – Херсон. В салоне находились 57 человек. Все они – граждане Украины.
- Жертвами ДТП стали 5 человек. Тела погибших по состоянию на 10 марта находятся в Польше, их готовят к отправке в Украину.
- Сначала СМИ сообщили о 6 погибших в ДТП. Однако впоследствии стало известно, что Анастасия Кочаткова, которую считали 6-й жертвой, к счастью, – жива. Девушка находится в коме.
- Первая группа людей, спасшихся во время аварии, уже прибыла в Украину.
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