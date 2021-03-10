Пострадавшим в ДТП вблизи Кашице украинцам, которые не имели медицинской страховки, начали оказывать помощь. Медиков удалось убедить лечить пациентов только после вмешательства генерального консула.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что пострадавшие нуждаются, в частности, в хирургическом вмешательстве.

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Павлюк заметил, что мужчине и женщине отказывали в лечении, потому что у них при себе не было страховки.

Но после вчерашней моей беседы с представителями больницы помощь оказали. Я им сказал, что если этого не будет, их больница станет известной на всю Европу,

– отметил Павлюк.

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