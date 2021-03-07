В Польше допросили второго водителя автобуса Познань – Херсон
Польская прокуратура допросила второго водителя украинского автобуса, попавшего в ДТП возле города Кашице. В момент, когда автобус слетел в кювет, этот водитель не находился за рулем.
Источник:WNP
Заместитель районного прокурора Перемышля Беата Старзецкая рассказала, что второго водителя допрашивали в качестве свидетеля.
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Сейчас правоохранители проверяют информацию, которую озвучил мужчина. Все детали допроса прокуратура пока держит в тайне.
Водитель, который был за рулем во время трагедии, сейчас находится в больнице.
ДТП с украинцами в Польше: детали
- 6 марта Украину всколыхнула трагическая весть: автобус Познань – Херсон разбился в Польше.
- По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Автобус слетел в кювет.
- В салоне находились 57 пассажиров. К сожалению, 5 из них (2 женщины и 3 мужчин) погибли. Тела доставляют в Украину после идентификации.
- Спасательная операция была очень сложная. Чтобы освободить людей, пришлось разрезать автобус.
- Пострадавших госпитализировали в ближайшие медучреждения. Впоследствии часть из них выписали.
- Сейчас группа из 24 человек уже едет в Украину.
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