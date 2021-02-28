В Люблине, на востоке Польши, в ДТП погибли двое граждан Украины. Авария произошла в ночь на 27 февраля. Известно, что оба украинца погибли на месте.

Авария произошла ночью, примерно в 1:00 по киевскому времени. Водитель и его пассажир от полученных травм погибли на месте.

Важно Столкнулись автомобили: в ДТП в Запорожской области погибли люди

Детали аварии на востоке Польши

Трагическая авария произошла к северу Польши в городе Люблин. Водитель Volkswagen Passat на большой скорости внезапно съехал с дороги и влетел в дорожный знак, а затем – в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль согнулся пополам, а двигатель выбросило на другую сторону дороги.

Что известно о жертвах

Польские медики срочно прибыли на место происшествия, но 24-летний водитель и его 22-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.

Известно, что автомобиль был зарегистрирован на двух граждан Украины, которые проживали в Люблине. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.



На востоке Польши произошло ДТП / Фото Люблинской полиции



В ДТП в Польше погибли украинцы / Фото Люблинской полиции