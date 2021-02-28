Автомобиль разбит полностью: в ужасном ДТП на востоке Польши погибли украинцы – фото
В Люблине, на востоке Польши, в ДТП погибли двое граждан Украины. Авария произошла в ночь на 27 февраля. Известно, что оба украинца погибли на месте.
Источник:TVP.INFO
Авария произошла ночью, примерно в 1:00 по киевскому времени. Водитель и его пассажир от полученных травм погибли на месте.
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Детали аварии на востоке Польши
Трагическая авария произошла к северу Польши в городе Люблин. Водитель Volkswagen Passat на большой скорости внезапно съехал с дороги и влетел в дорожный знак, а затем – в дерево. Удар был такой силы, что автомобиль согнулся пополам, а двигатель выбросило на другую сторону дороги.
Что известно о жертвах
Польские медики срочно прибыли на место происшествия, но 24-летний водитель и его 22-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью.
Известно, что автомобиль был зарегистрирован на двух граждан Украины, которые проживали в Люблине. Полиция и прокуратура устанавливают обстоятельства трагедии.
На востоке Польши произошло ДТП / Фото Люблинской полиции
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