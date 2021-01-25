В польском городе Вронки 24 января 21-летний гражданин Украины влетел в кладбище. Мужчина протаранил ограждение и повредил 9 надгробий.

Источник: полиция Шамотульского повета.

Правоохранители получили сообщение о ДТП около 4 часов утра.

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Что известно о дорожно-транспортном происшествии

Приехав на место происшествия, полицейские допросили свидетелей и осмотрели участок аварии. Они провели экспертизу и выяснили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat находился за рулем в нетрезвом состоянии – в его крови было найдено 1,2 промилле алкоголя.

Правоохранители изъяли траспортное средство, а украинца арестовали.



Украинец в Польше влетел в кладбище / Фото пресс-центра полиции Шамотульского повета

Что грозит гражданину Украины

На мужчину 25 января составили протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, которое привело к ДТП. Ему грозит тюремный срок, запрет на вождение и штраф.

Дело расследуют правоохранители отделения полиции во Вронках.



Украинец в Польше устроил ДТП / Фото пресс-центра полиции Шамотульского повета

Город Вронки в Польше: карта