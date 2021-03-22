Пассажирский автобус с украинцами попал в ДТП на юге Польши. Это произошло после полуночи 22 марта. 1 человек погиб, 4 – в больнице.

Авария произошла недалеко от места, где 6 марта разбился другой украинский автобус Познань – Херсон. Тогда погибли 5 человек. Ранее Автобус Познань – Херсон попал в ДТП в Польше: 5 украинцев погибли – фото Подробности о ДТП Во время ДТП в автобусе находились 2 водителей и 8 пассажиров, все они – украинцы. Один человек погиб на месте, 4 – попали в больницу с травмами различной тяжести.

Как отметил представитель пожарной службы Подкарпатского воеводства Марцин Бетлея, 5 других пассажиров украинского автобуса в госпитализации не нуждаются.

По предварительной информации от полицейских, водитель транспортного средства был трезв.

По данным Управления национальных дорог и автомагистралей, автобус влетел в отбойник на съезде в пункт обслуживания пассажиров "Кашице", перевернулся и упал в кювет. Где произошла авария: смотрите на карте Правоохранители будут выяснять все обстоятельства жуткой аварии. Сейчас автомагистраль A4 в месте аварии заблокирована, там работает полиция и другие службы. Смертельная авария в Польше 22 марта / Фото PAP Новость дополняется....