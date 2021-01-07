Славомир Новаку прокуратура Польши выдвинула новые обвинения. На этот раз речь идет о периоде деятельности Новака на государственной должности в Украине.

Содержание новых обвинений польские правоохранители пока не раскрывают, однако известно, что судебные мероприятия уже завершены. Об этом сообщает RMF 24.

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В прокуратуре Варшавы отметили, что дополнительные обвинения в отношении Новака основываются на коррупционных нарушениях.

Из-за необходимости проведения судебных мероприятий с другими задержанными прокуратура не предоставляет детальной информации о содержании обвинений и позиции Новака,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Новаку также инкриминируют умышленное неисполнение должностным лицом законных решений и постановления суда, и препятствование их исполнению.

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