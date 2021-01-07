Польша выдвинула Новаку новые обвинения в коррупции
Славомир Новаку прокуратура Польши выдвинула новые обвинения. На этот раз речь идет о периоде деятельности Новака на государственной должности в Украине.
Содержание новых обвинений польские правоохранители пока не раскрывают, однако известно, что судебные мероприятия уже завершены. Об этом сообщает RMF 24.
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В прокуратуре Варшавы отметили, что дополнительные обвинения в отношении Новака основываются на коррупционных нарушениях.
Из-за необходимости проведения судебных мероприятий с другими задержанными прокуратура не предоставляет детальной информации о содержании обвинений и позиции Новака,
– говорится в сообщении.
Что известно о деле Новака
- Славомир Новак – экс-глава "Укравтодора".
- В июле 2020 года был задержан в Польше.
- Новака обвиняют в коррупции.
- Расследование против экс-главы "Укравтодора" проводят сразу 2 страны: Украина и Польша.
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