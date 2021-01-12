Польша в 2020 году выдала украинцам более полумиллиона виз. Однако не все желающие получили соответствующие документы на выезд. Польские консульства отказали в предоставлении визы почти 16 тысячам граждан Украины.

Интересно, что в 2019 году украинцы получили почти вдвое больше польских виз. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ответ пресс-службы МИД Польши. Узнайте также Осиротевшая дочь: в Польше мужчина убил свою жену-украинку Что известно о визах в Польшу В 2020 году Польша выдала украинцам 512 339 виз.

В то же время в прошлом году польские консульства отказали 15 765 гражданами Украины в получении виз, что составляет 2,9% от общего количества поданных визовых анкет.

В 2019 году Польша выдала 899 605 виз для украинцев, то есть на 43,1% больше чем в прошлом году.

Как пояснили в польском МИДе, это произошло из-за пандемии коронавируса. С середины марта до конца мая 2020 года польские консульства в Украине не работали.

Когда работу возобновили, визы сначала выдавали лицам для трудоустройства в аграрном секторе Польши. Украинцы в Польше На конец 2019 года в Польше находились более 1,3 миллиона украинцев.

После введения локдауну в марте домой вернулись более 150 тысяч украинских трудовых мигрантов.

Летом украинцы начали массово возвращаться на работу в Польшу.

Власти соседней страны пошли на определенные уступки трудовым мигрантам из ЕС и украинцам. Людям, которые на момент локдауну легально там находились, позволили остаться на период пандемии и 30 дней после ее завершения, даже несмотря на окончание виз. Эта норма функционирует по сей день.