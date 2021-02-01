Власти Польши с 1 февраля ослабили карантинные ограничения, введеные из-за вспышки COVID-19. В частности заработали торговые центры и музеи.

Источник: "Польское радио"

Карантин ослабили по многочисленным просьбам предпринимателей, экономически пострадавших от ограничений.

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"Поскольку мы возобновляем торговлю, мы также решили прислушаться к призывам предпринимателей, и отменить "часы" для пенсионеров", – сказал глава польского Министерства здравоохранения Адам Недзельский.

Какие ограничения отменили в Польше

Заработали торговые центры.

Для пенсионеров отменили "часы", которые позволяли посещать магазины лишь с 10 до 12 часов дня.

Свою работу возобновили также музеи и художественные галареи.

Другие ограничения в Польше могут отменить в середине февраля. Однако это будет зависеть от показателей заболеваемости.

Справка. Карантин в Польше усилили в конце декабря. Тогда в стране как раз начался процесс вакцинации населения от COVID-19.

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