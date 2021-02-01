Польша ослабила карантин по всей стране: что изменилось
Власти Польши с 1 февраля ослабили карантинные ограничения, введеные из-за вспышки COVID-19. В частности заработали торговые центры и музеи.
Источник: "Польское радио"
Карантин ослабили по многочисленным просьбам предпринимателей, экономически пострадавших от ограничений.
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"Поскольку мы возобновляем торговлю, мы также решили прислушаться к призывам предпринимателей, и отменить "часы" для пенсионеров", – сказал глава польского Министерства здравоохранения Адам Недзельский.
Какие ограничения отменили в Польше
- Заработали торговые центры.
- Для пенсионеров отменили "часы", которые позволяли посещать магазины лишь с 10 до 12 часов дня.
- Свою работу возобновили также музеи и художественные галареи.
Другие ограничения в Польше могут отменить в середине февраля. Однако это будет зависеть от показателей заболеваемости.
Коронавирус в Польше: что известно
- По состоянию на 1 февраля в Польше подтвердили 2 503 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- С воскресенья, 31 января, умерли 42 больных. К счастью, выздоровели 6 169 человек.
- С начала эпидемии коронавируса в стране зафиксировали 1 515 889 случаев заражения коронавирусом.
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