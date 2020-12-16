16 декабря утрачивают силу некоторые положения закона Украины о Национальном антикоррупционном бюро. В сентябре их признал неконституционными Конституционный суд, однако дал отсрочку на 3 месяца. Но несмотря на это, директором НАБУ все еще остается Артем Сытник. Также бюро продолжает выполнять свои функции, как и раньше.

Сытник остается на посту директора НАБУ: что известно

По словам министра юстиции, НАБУ – важный орган, и многим не нравится, поэтому можно ожидать немало манипуляций, "зрад" и ложных слухов относительно последствий решения КСУ. Но сейчас никоим образом не меняются ни статус Сытника, ни статус самого НАБУ. Об этом Денис Малюська написал в фейсбуке.

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Какова ситуация после решения КСУ

Сейчас нет процедуры назначения директора НАБУ. Но в кратко- и среднесрочной перспективе это не критично и не слишком важно.

Оснований для увольнения директора НАБУ (Сытника) и, соответственно, избрания нового директора, нет, а потому применять процедуру избрания нового директора нет необходимости.

Уже в долгосрочной перспективе (в 2022 году) процедура назначения директора НАБУ понадобится властям.

Малюська уточнил, что избрание директора НАБУ действительно признали неконституционным, но это произошло еще в августе 2020 года. Поэтому ситуация никоим образом не изменилась вследствие вступления в силу решения КСУ, вынесенного в сентябре.

Решения КСУ не имеют обратной силы, а потому на момент назначения Сытника директором НАБУ такое назначение было вполне законным. Законодательство не устанавливает возможность увольнения директора НАБУ в случае неконституционности указа о его назначении. Поэтому Артем Сытник остается полноценным директором НАБУ,

– объяснил глава Минюста.

Планы власти в отношении НАБУ

Вернуть президенту полномочия назначать и увольнять директора НАБУ. Единственный возможный механизм такого возвращения – изменения в Конституцию. Проект таких изменений сейчас обсуждают народные депутаты.

На переходный период (до вступления в силу изменений в Конституцию) урегулировать отдельные процедуры функционирования НАБУ (которые не касаются назначения директора НАБУ) отдельным законопроектом. Такой законопроект уже подготовило правительство, и он зарегистрирован в Раде под №4437. Парламент его должен рассмотреть в ближайшее время.

Как отметил Малюська, согласно такому плану, действующий директор НАБУ продолжит работать и выполнять свои функции до дня:

избрания нового директора НАБУ по новой процедуре (после изменений в Конституцию и закона О НАБУ),

или

до завершения срока своего назначения, а именно до 16 апреля 2022 года (в этом случае его полномочия перейдут к соответствующему заместителю).

Министр юстиции отметил, что директора НАБУ могут уволить раньше, но только в случае увольнения по собственному желанию, назначения на другую должность, приобретения гражданства другого государства и тому подобное. Эти основания определяет действующий закон О НАБУ. Но ни одного из них сейчас нет.

Обратите внимание Сытник ответил, остается ли работать в НАБУ: Надеюсь, это еще будет долго

Что этому предшествовало: