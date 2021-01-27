Половина украинцев живет в нищете: данные Института демографии
Социологи проанализировали уровень доходов украинцев по итогам первого полугодия 2020 года. Оказывается, что половина населения страны живет в нищете.
Источник: LIGA.net
Такие данные Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины озвучила в интервью директор Элла Либанова.
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Как измеряли уровень бедности
Она уточнила, что в 2020 году украинцы стали беднее, так как многие из них потеряли доходы из-за карантина.
Это оценка по последним данным Госкомстата о доходах и потреблении, по которым мы ведем мониторинг. Сейчас этот показатель, вероятно, выше,
– сказала Либанова.
Показатель уровня бедности от ИДСИ основан на "расчетном прожиточном минимуме". В частности, на середине 2020 года он составлял 3845 гривен. В то же время "официальный" минимум, которым оперирует Минсоцполитики ниже – 2000 27 гривен.
Характерные особенности бедных людей
- Отсутствие высшего образования. Уровень бедности среди граждан с высшим образованием – 11%, со средним образованием – 29%.
- Работа с неполным рабочим днем или неделей.
- Зарплата, которая граничит с минимальной. С 1 января 2021 года она составляет 6000 гривен.
- Многодетные семьи.
"Двое работающих родителей не могут полностью обеспечить 2 детей даже по низким украинским стандартам. То есть рождение второго ребенка создает очень серьезный риск бедности. Почти все многодетные семьи в Украине бедствуют", – сказала Либанова.
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