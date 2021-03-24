Володимир Зеленський 23 березня повідомив, що звільняє голову Кропивницької райдержадміністрації "у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України". Але дуже швидко передумав.

На официальном сайте президента Украины 23 марта опубликовали распоряжение 206/2021-рп. Именно в нем содержалась курьезная формулировка.

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Распоряжение президента развеселило сеть

Распоряжение главы государства "Об увольнении А.Полищук с должности главы Кропивницкой районной государственной администрации" под номером 206/2021-рп появилось на сайте президента Украины 23 марта.

В тексте документа указано, что Полищук уволили "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины". Это заметили пользователи интернета. Они опубликовали скриншоты в сети и стали активно обсуждать курьез.

Очень быстро с сайта президента распоряжения исчезло. Но его все еще можно увидеть в кэше Google.



"В связи с окончанием срока полномочий президента" / Скриншот 24 канала



С такой же формулировкой опубликовали и распоряжения по телефону 205 / Скриншот​





На сайте президента по состоянию на начало суток 24 марта 206 распоряжения нет / Скриншот

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Действительно ли Зеленский больше не президент

Конечно, нет. Владимир Зеленский продолжает быть президентом Украины.

На самом деле глава государства по закону "О местных государственных администрациях" вправе увольнять чиновников среди прочего и с формулировкой "в связи с окончанием полномочий президента".

Это обычно делают тогда, когда страну возглавляет новый президент: в первые месяцы своей каденции он меняет глав администраций, назначенных предшественником.

Но правда и в том, что очень редко президент увольняет с такой формулировкой чиновников, которые уже несколько лет работают при новом главе государства.

К тому же статья 118 Конституции Украины , в которой прописан пункт об увольнении чиновников государственной администрации, никоим образом не обязывает главу государства объяснять свое решение.