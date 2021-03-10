Белоруссия обвинила соседние государства, среди которых и Украину, в подготовке теракта. В украинском МИД уже отреагировали на такие заявления.

Что на заявления Беларуси говорят в МИД

Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что такие "глупости не впервые звучат из уст белорусских чиновников".

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Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины",

– отметил Николенко.

Он подчеркнул, что власть в Беларуси "должна наконец прекратить пугать народ надуманным внешним врагом".

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

В чем Беларусь обвиняет Украину

Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране на протяжении последних месяцев фиксируют резкую активизацию террористических угроз. Она, мол, выходит из территорий соседних государств.

В подготовке террористических актов белорусский чиновник, кроме Украины, обвинил также Польшу и страны Западной Европы.

Тертель также заявил о попытках давления на судебную и правоохранительную систему Беларуси со стороны якобы иностранных государств. Для этого страны, мол, использовали дипломатию. Он подчеркнул, что финансирование деструктивной деятельности осуществляется "в интересах других государств".

Обратите внимание! Это не первое такое обвинение Беларуси в сторону Украины. В декабре 2020 года самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил о задержании террористической группы белорусского предпринимателя Николая Автуховича, которая якобы везла оружие из Украины. В МИД заявление политика сразу опровергли.