Полная чушь, – в МИД отреагировали на "украинское" оружие в Беларуси
Белоруссия обвинила соседние государства, среди которых и Украину, в подготовке теракта. В украинском МИД уже отреагировали на такие заявления.
Источник:твиттер Олега Николенко
Что на заявления Беларуси говорят в МИД
Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко заявил, что такие "глупости не впервые звучат из уст белорусских чиновников".
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Категорически отвергаем заезженную мантру об "оружии из Украины",
– отметил Николенко.
Он подчеркнул, что власть в Беларуси "должна наконец прекратить пугать народ надуманным внешним врагом".
В чем Беларусь обвиняет Украину
Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что в стране на протяжении последних месяцев фиксируют резкую активизацию террористических угроз. Она, мол, выходит из территорий соседних государств.
В подготовке террористических актов белорусский чиновник, кроме Украины, обвинил также Польшу и страны Западной Европы.
Тертель также заявил о попытках давления на судебную и правоохранительную систему Беларуси со стороны якобы иностранных государств. Для этого страны, мол, использовали дипломатию. Он подчеркнул, что финансирование деструктивной деятельности осуществляется "в интересах других государств".
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