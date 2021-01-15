Военно-морские силы Вооруженных сил Украины начали военные плановые учения. Команды отрабатывают на кораблях, катерах и судах флотилии меры по приведению их в полную боевую готовность.

Тренировка личного состава

Во время учений особое внимание уделяется практическим занятиям. Это поможет повысить уровень боевой готовности всех частей и подразделений национального флота. Об этом сообщает пресс-служба ВСУ.

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На корабле состоялись интенсивные тренировки личного состава по подготовке флагмана флота к бою и походу. Корабельные боевые расчеты учились действовать по штатному расписанию: готовились к применению оружия и технических средств и проверяли работу минно-торпедного, зенитного ракетного, артиллерийского вооружения, средств РЭБ корабля, штурманского оборудования, главных двигателей и дизель-генераторов.

Практические занятия

В каждой боевой части учились замерять гидрологии моря, осуществлять меры по загрузке комплектов зенитных ракетных и артиллерийских боеприпасов на борт корабля и противоподводно-диверсионной обороны.

Кроме этого, произошло:

преподавание по штурманской прокладке курса;

обеспечение навигационной безопасности плавания;

прохождение узины и выход в море из пункта базирования;

определение расчетов по расхождению с целями в определенном морском районе и тому подобное.

Учения Военно-морских сил: смотрите фото ВСУ