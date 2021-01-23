Полковника "Альфы" задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Попытались задержать и предполагаемого заказчика (бывшего заместителя Ивана Баканова – Дмитрия Нескоромного), но он сбежал прямо в наручниках.

Что известно о задержании полковника "Альфы" 22 января

Полковника "Альфы" (антитеррористическое спецподразделение Службы безопасности Украины) задержали 22 января – его заподозрили в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом в фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов.

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Издание Naspravdi.Today указывает имя задержанного – Юрий Расюк, сотрудник управления "К" СБУ (главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).

А руководил операцией по задержанию якобы Александр Поклад, который в апреле 2020 задерживал и генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

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Бывшего заместителя Баканова считают заказчиком убийства

Заказчиком убийства, по данным СМИ, будто бы считают бывшего заместителя председателя СБУ Ивана Баканова – Дмитрия Нескоромного.

Его также попытались задержать, и даже надели на него наручники, но каким-то образом Нескоромному удалось сбежать "просто в БР" (браслеты ручные, проще говоря – наручники).

По данным Бутусова, бывшего заместителя главы СБУ Нескоромного уже объявили в розыск, а также запретили ему выезд за границу.

Журналист считает, что вся эта ситуация свидетельствует об одном: "В окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния".

Обратите внимание: официальной информации из СБУ по поводу возможного задержания Расюка и Нескоромного пока не поступало.