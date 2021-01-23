Скандал в СБУ: полковника задержали по подозрению в подготовке убийства генерала – фото
Полковника "Альфы" задержали по подозрению в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Попытались задержать и предполагаемого заказчика (бывшего заместителя Ивана Баканова – Дмитрия Нескоромного), но он сбежал прямо в наручниках.
Что известно о задержании полковника "Альфы" 22 января
Полковника "Альфы" (антитеррористическое спецподразделение Службы безопасности Украины) задержали 22 января – его заподозрили в подготовке убийства генерала СБУ Андрея Наумова. Об этом в фейсбуке написал журналист Юрий Бутусов.
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Издание Naspravdi.Today указывает имя задержанного – Юрий Расюк, сотрудник управления "К" СБУ (главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью).
А руководил операцией по задержанию якобы Александр Поклад, который в апреле 2020 задерживал и генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.
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Бывшего заместителя Баканова считают заказчиком убийства
- Заказчиком убийства, по данным СМИ, будто бы считают бывшего заместителя председателя СБУ Ивана Баканова – Дмитрия Нескоромного.
- Его также попытались задержать, и даже надели на него наручники, но каким-то образом Нескоромному удалось сбежать "просто в БР" (браслеты ручные, проще говоря – наручники).
- По данным Бутусова, бывшего заместителя главы СБУ Нескоромного уже объявили в розыск, а также запретили ему выезд за границу.
Журналист считает, что вся эта ситуация свидетельствует об одном: "В окружении Баканова начались открытые криминальные разборки между группами влияния".
Кто такой Дмитрий Нескоромный?Дмитрий Нескоромный – полковник СБУ, 1 июля по назначению президента Зеленского стал заместителем главы СБУ Ивана Баканова, а с 8 ноября – первым заместителем. Эту должность он занимал до 13 марта 2020, в тот день Зеленский уволил Нескоромного, и сейчас он находится в структуре СБУ без должности.
Заметим, что Нескоромный также известен тем, что участвовал в громком задержании "бриллиантовых прокуроров".
Интересный факт: в ноябре 2019 в СМИ появилась информация, что на Банковой подрались Иван Баканов и Андрей Богдан. А причиной конфликта был якобы именно Нескоромный – Богдан хотел его назначения на должность начальника Главного следственного управления СБУ, но Баканов имел другое мнение по этому поводу.
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