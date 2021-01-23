Полковника офицера СБУ задерживают за попытку убийства зам-главы СБУ которое организовал другой зам-главы СБУ. Задержало, конечно, тоже СБУ. Приехали.

Игры престолов отдыхают. Стыдоба.

Деталней СБУ официально подтвердила задержание сотрудника по подозрению в подготовке убийства коллеги

Что это было?

Почему? Почему один зам Баканова заказывает убийство другого зама Баканова. Так ведь даже у мафии не особо принято. Не красиво, как то. Хотя больше всего, конечно же, это напоминает разборки в бандитском синдикате.

Причем, во всех спецслужбах мира идет внутривидовая борьба. Туда идут люди не только без страха и упрека, но зачастую не обремененные моральными ценностями. Работа такая, на самом деле. Поэтому интриги. Подставы. И прочее.

Но не убийства же коллег-конкурентов?

Так почему же такое случилось в СБУ

Которое возглавляет самый порядочный юрист в мире, по словам президента. Что, правда, не мешает ему ходить на день рождения Суркиса. Тоже порядочного…

Так вот, почему? Потому что украинское СБУ – это давно не про "работу". Это про бабло. СБУ давно превратился в самого большого рэкетира и контрабандиста в Украине. И это знают все. И разборки там становятся такими же, как разборки в бандитском синдикате. Потому что за бабло.

И да, в СБУ есть честные ребята. Которые хорошо делают свою работу. Контрразведчики. В Украине умеют делать и такую работу. И операция по вагнеровцам тому пример. Но они в тени. Они и должны быть в тени, в принципе. Но не в такой…

Они в тени подразделений, которые занимаются экономикой. Подразделений, сидящих на потоках. Подразделений, ставших ночных кошмаром для честного бизнеса. Подразделений, забирающих сервера у айтишников.

Бандитский синдикат

СБУ, вместе с судами, давно стало наибольшим препятствием на пути инвестиций в Украину. Это для борьбы с ними нужны инвестиционные няни. Это они шлагбаум, который не дает зайти инвестициям в страну.

Просто представьте картину. Встретился президент Украины с самим Безосом. Ну повезло. Поймал его где-то. И говорит ему человеческим голосом "давай ты построишь дата-центр на миллиард миллиардов недалеко от нашей АЭС. Там электрика дешевая. Тебе хорошо, нам хорошо, всем хорошо". А Безос как представит, что в его дата-центр нагрянет СБУ, так и поймет, что такое хорошо не нужно.

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СБУ останется бандитским синдикатом пока ему будет позволено заниматься экономикой. И пока есть потоки в сотни миллионов долларов, за них будут биться. Любыми методами. И пока мы не реформируем СБУ за кресло зама главы СБУ будут биться с большим остервенением, чем за Железный трон.

Потому что бабло…

Источник: Facebook