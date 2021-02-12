Поляку объявили подозрение за кнопкодавство: он может его обжаловать
Впервые нардепу объявили подозрение за кнопкодавство. Речь идет о парламентарии от группы "Доверие" Владиславе Поляке.
Источник:24 канал
Эту информацию подтвердила в эфире координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская. Она отметила, что сейчас в офисе генпрокурора открыли 3 уголовных дела о кнопкодавстве.
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Сторона Поляка может обжаловать подозрение
По ее словам, в частности дело Поляка приближается к годовщине – то есть фактически за год ему смогли только вручить подозрение. В то же время дело второго нардепа Андрея Иванчука открыто недавно, поэтому прогресса для того, чтобы вручать ему подозрение, нет.
Сторона поляка имеет право обжаловать подозрение. Это оттянет передачу материалов в суд,
– отметила Думанская.
Так же, как сказала эксперт, неизвестно, сколько продлится суд. Он может тянуться годами.
Проверки следователей по делу
Следователи сделали ряд проверок. Материалы, на которых базируется дело – это записи видео факта кнопкодавства именно ЧЕСНО. На тот момент камеры в Верховной Раде такое не фиксировали.
Что будет с Поляком дальше
"Если он уже не будет нардепом – придется уплатить штраф, если будет – то потеряет мандат после вступления в силу приговора суда", – также добавила Думанская.
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