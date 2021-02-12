Впервые нардепу объявили подозрение за кнопкодавство. Речь идет о парламентарии от группы "Доверие" Владиславе Поляке.

Эту информацию подтвердила в эфире координатор движения ЧЕСНО Вита Думанская. Она отметила, что сейчас в офисе генпрокурора открыли 3 уголовных дела о кнопкодавстве.

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Сторона Поляка может обжаловать подозрение

По ее словам, в частности дело Поляка приближается к годовщине – то есть фактически за год ему смогли только вручить подозрение. В то же время дело второго нардепа Андрея Иванчука открыто недавно, поэтому прогресса для того, чтобы вручать ему подозрение, нет.

Сторона поляка имеет право обжаловать подозрение. Это оттянет передачу материалов в суд,

– отметила Думанская.

Так же, как сказала эксперт, неизвестно, сколько продлится суд. Он может тянуться годами.

Проверки следователей по делу

Следователи сделали ряд проверок. Материалы, на которых базируется дело – это записи видео факта кнопкодавства именно ЧЕСНО. На тот момент камеры в Верховной Раде такое не фиксировали.

Отметим! Генпрокурор Ирина Венедиктова написала, что нардепа подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, что повлекло тяжелые последствия.

Что будет с Поляком дальше

"Если он уже не будет нардепом – придется уплатить штраф, если будет – то потеряет мандат после вступления в силу приговора суда", – также добавила Думанская.