В Польше количество тех, кто негативно относится к Римско-католической церкви, неожиданно превысило число тех, кто относится к ней положительно. Еще в начале 2020 года эти показатели были абсолютно противоположными.

Церковь в Польше теряет своих верующих и является институтом, деятельность которого поляки оценивают негативно, пишет портал O2 со ссылкой на опрос CBOS.

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Как поляки относятся к церкви:

отрицательно – 47%,

положительно – 41%.

Аналогичный опрос проводили и в марте 2020 года. Тогда положительное отношение к Римско-католической церкви подтвердили 57% поляков, а о негативном отношении говорили 32% опрошенных.

Почему так произошло

Здесь может быть сразу несколько причин, первая из которых может напрямую быть связана с недавними протестами. Они вспыхнули из-за решения Конституционного суда о запрете абортов, на которое сильно повлияла Римско-католическая церковь.

Еще одной причиной могут быть скандалы со случаями педофилии среди священников. Эти дела были очень громкими в Польше.