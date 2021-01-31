Метр квадратный жилья в Варшаве стоит в среднем 2 тысячи евро – это примерно 75 тысяч гривен. В то же время в Киеве – в 2,5 раза дешевле. Украинец заплатит лишь 32 тысячи гривен. Поэтому кому легче приобрести жилье: поляку или украинцу – читайте дальше.

Источник: 24 канал

В Украине региональные цены на недвижимость значительно ниже, чем в столице. В небольших городках Польши цены на жилье также значительно дешевле, чем в Варшаве.

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Средняя цена, например, 7 тысяч злотых. В Лодзи можно найти за 5 тысяч,

– рассказала жительница Польши Антонина Гронович.

Польская недвижимость в регионах почти вдвое дороже, чем украинская. Однако это не означает, что в Украине жилье доступнее. Все зависит еще от доходов граждан обеих стран.

Какие доходы украинцев и поляков

По официальным данным, средний заработок поляка немного меньше чем 5,5 тысяч злотых в месяц – это 41 тысяча гривен. В то же время украинец в среднем зарабатывает почти 12 тысяч гривен.

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Кто быстрее приобретет недвижимость: поляк или украинец

Предположим, что семья из 2 человек будет откладывать 40% своего дохода на покупку квартиры в столице своей страны. Заметим, что 2 семьи рассчитывают на жилье площадью 50 квадратных метров:

украинской паре придется откладывать ежемесячно 9 600 гривен;

польской паре – 33 тысячи гривен.

Итак, украинская семья будет собирать на собственный уголок 13 лет и 7 месяцев, а польская – 9 лет и 8 месяцев.

Кредит на недвижимость для поляков

Поляки на квадратные метры откладывают крайне редко.

Арендовать квартиру стоит больше, чем выплачивать ипотеку. Например, аренду я плачу 2 тысячи злотых, а если принять подобную квартиру, то это будет 1 – 1,5 тысячи (ипотеки – 24 канал),

– сказала Гронович.

Ипотеку в Польше может себе позволить большинство ее граждан. Антонина Гронович также присматривает себе квартиру и выгодную ипотеку.

"Чтобы взять ипотеку нужно, чтобы было 10% от всей суммы – раньше. Во время карантина ее увеличили до 15 – 20%. Можно взять на период до 30 лет, предоплата не очень большая – примерно 4%", – отметила женщина.

Кредит на жилье в Украине

Проценты по ипотеке в Украине часто заоблачные – 16 – 18% годовых. Среди ряда предложений можно найти кредит под 10%, Впрочем самые низкие сопровождаются немалым первым взносом – 35 – 40% от стоимости недвижимости.

Программу доступного жилья предложило Министерство финансов – 7% с первым взносом 15%. Кажется, выгодно. Однако воспользоваться таким предложением могут лишь определенные слои населения .

Фонд будет компенсировать процентную ставку заемщикам, но есть условие. Для того, чтобы банки участвовали, эффективная ставка не должна превышать 12,7%,

– пояснил замминистра финансов Юрий Драганчук.

В общем, в Украине существует ряд подобных программ, и все они желали бы лучшей динамики.

"34 тысячи граждан стоят в наших реестрах, а за 3 года мы смогли обеспечить жильем 3,5 тысячи украинских семей", – заверил председатель правления Держмолодьжитло Сергей Комнатный.

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В таких "очередях на квартиру" в Украине стоят более 650 тысяч семей – и это только официально. Зато в Польше украинцы скупают недвижимость. Уже несколько лет подряд среди всех иностранцев, которые приобрели недвижимость у наших западных соседей, первыми в рейтинге есть украинцы.

Так, в 2019 году из 8,5 тысяч проданных – 3200 оказались в собственности украинцев. Отметим, что это почти 40% от всех купленных иностранцами квадратных метров в Польше.