Выговский держится из последних сил, – Денисова о нечеловеческих условиях для узника Кремля
Украинский политзаключенный Валентин Выговский, находящийся в Кировской области, – в крайне тяжелом психоэмоциональном состоянии. Также пленника Кремля беспокоят сильные боли в позвоночнике, однако он не может получить должной медицинской помощи.
Пленник находится в полной изоляции
По словам матери Валентина, он держится из последних сил. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбуке.
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Выговского, который находится в незаконном заключении уже 7 год, удерживают в изоляции от внешнего мира. Мужчине недоступны телевидение, пресса и радио. На прогулку пленника выводят лишь в отдельной клетке.
Последнее письмо родители получили в конце октября
Единственное утешение – это бумажные письма, которые Валентин может писать родителям. Однако переписку ограничивают, когда заключенный находится в штрафном изоляторе.
По словам родителей, последнее письмо от сына они получили еще 22 октября 2020 года.
В камере Выговского – очень холодно
Денисова подчеркнула, что Выговского держат в помещении камерного типа с рядом ограничений. Ему не разрешены телефонные разговоры, долгосрочные свидания, даже перечень продуктов, которые можно купить в тюремном магазине, сократили. В камере очень холодно. Периодически Валентина переводят в штрафной изолятор – на 15 суток. В таких нечеловеческих условиях украинец уже находится 4 года.
Кроме того, из-за карантинных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, представителей консульской службы Украины в РФ не допускают к нашему согражданину,
– отметила омбудсмен.
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Денисова просит отреагировать международное сообщество
Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой с требованием прекратить такие позорные действия в отношении украинца. Также украинская защитница прав человека призвала к реакции международное сообщество.
Что известно о Валентине Выговском?Киевлянин Выговский исчез в Крыму в 2014 году. Туда мужчина поехал всего лишь на день – на выставку. Украинца обвинили в шпионаже, приговорили к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Россия отказала в экстрадиции Выговского.
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