Политзаключенный Шумков уже в Украине: щемящие фото
Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину. Военного Вооруженных сил Украины более 3 лет незаконно удерживали в исправительной колонии в российском городе Торжок.
О возвращении пленника Кремля домой вечером 24 декабря сообщила в телеграмме омбудсмен Людмила Денисова.
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По ее словам, Александр Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска "Бачевск".
Там его встретили родные, а также представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ,
– сообщила Денисова.
Далее политзаключенный отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу.
Денисова также напомнила, что Шумкова освободили из колонии 23 декабря. После этого он находился в "центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области".
Пленник Кремля Шумков вернулся в Украину / Телеграмм Людмилы Денисовой
Шумков поблагодарил Денисову: смотрите видео
Что известно о заключении Шумкова
- Александр Шумков был военным 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины.
- Российские спецслужбы поймали его в конце августа 2017 года. Бойца похитили и вывезли на территорию России.
- В декабре 2018 года в Брянской области 29-летнего Шумкова приговорили к 4 годам лишения свободы. Причина – якобы участие в организации "Правый сектор".
- Шумкова признали виновным в организации экстремистской деятельности.
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