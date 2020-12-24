Украинский политзаключенный Александр Шумков вернулся в Украину. Военного Вооруженных сил Украины более 3 лет незаконно удерживали в исправительной колонии в российском городе Торжок.

О возвращении пленника Кремля домой вечером 24 декабря сообщила в телеграмме омбудсмен Людмила Денисова.

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По ее словам, Александр Шумков пересек российско-украинскую границу и прибыл в пункт пропуска "Бачевск".

Там его встретили родные, а также представитель Офиса Уполномоченного и представители территориальных органов военного управления ВСУ,

– сообщила Денисова.

Далее политзаключенный отправится в Херсон в военную часть, где до задержания проходил военную службу.

Денисова также напомнила, что Шумкова освободили из колонии 23 декабря. После этого он находился в "центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Тверской области".





Пленник Кремля Шумков вернулся в Украину / Телеграмм Людмилы Денисовой

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