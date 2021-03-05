Дмитрий Кулеба сообщил о возвращении в Украину политического узника Кремля Глеба Шаблия. Более 4 лет его незаконно удерживали в тюрьмах оккупированного Крыма и России.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил Глеба Шаблия с возвращением в Украину.

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Глеб Шаблий – в Украине

Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в России, полный срок,

– отметил Кулеба.

По его словам, после освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали 2-дневное возвращение политзаключенного Кремля из Сибири.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Важно! Ранее украинская омбудсменка Людмила Денисова заявила, что в России и в Крыму незаконно удерживают не менее 100 украинцев. Кроме того, количество политзаключенных постоянно растет.

Что известно о заключении Шаблия