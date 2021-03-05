Политзаключенный Кремля Глеб Шаблий вернулся в Украину
Дмитрий Кулеба сообщил о возвращении в Украину политического узника Кремля Глеба Шаблия. Более 4 лет его незаконно удерживали в тюрьмах оккупированного Крыма и России.
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил Глеба Шаблия с возвращением в Украину.
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Глеб Шаблий – в Украине
Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в России, полный срок,
– отметил Кулеба.
По его словам, после освобождения украинские консулы в Новосибирске, Москве и Минске сопровождали 2-дневное возвращение политзаключенного Кремля из Сибири.
Что известно о заключении Шаблия
- В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал 2 человек которых окрестили "украинскими диверсантами".
- Один из них – Алексей Стогний, которого российские СМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Другой – Глеб Шаблий, которого называли "украинским офицером".
- К слову, Стогний вышел на свободу в феврале 2020 года.
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