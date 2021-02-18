Поліція знайшла "зниклу" стоматологиню з Рівного і вручила їй підозру
У Рівному правоохоронці встановили місце перебування дитячої лікарки-стоматологині, яку підозрюють у знущанні та побитті дітей. Правоохоронці вже підготували клопотання до суду.
Источник:Фейсбук поліції Рівненщини
Лікарку знайшли у приватному будинку, де вона зареєстрована, однак раніше не проживала.
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Стоматологині вручили підозру
Правоохоронці вручили їй повідомлення про підозру. Однак підозрювана не дає жодних свідчень.
Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські підготували клопотання до суду про обрання підозрюваній запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання.
Скандал у дитячій стоматології на Рівненщині: деталі
- Раніше жителька Рівного опублікувала у фейсбуці фото, на якому зображена 5-річна дитина з гематомами на шиї та руках. Мама маленької пацієнтки написала, що травми – результат відвідин місцевої стоматологині.
- У коментарях під знімком багато батьків написали, що їхні діти також постраждали від лікування у цій стоматології.
- Згодом з'ясувалося, що лікарка навіть била маленьких пацієнтів "головою об кушетку".
- Поліцейські почали розслідування щодо стоматологині.
- Дитячий омбудсмен заявив, що "насиллю над дитиною немає виправдання".
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